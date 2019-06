Mercoledì 19 Giugno 2019, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 19:29

«La cosa allucinante di queste ore è che nelle stesse ore in cui Draghi aiuta l'Europa (e dunque le aziendeitaliane) a competere con gli americani e i cinesi nel mondo, Salvini si schiera con Trump. Che attacca Draghi». Lo scrive Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook.«Ormai è il mondo alla rovescia: cari imprenditori veneti e lombardi non vi sentite presi in giro da questa Lega che votate? Draghi vi sta aiutando, Salvini vi sta boicottando», aggiunge il senatore del Pd.