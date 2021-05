Renzi assolto in appello dalla Corte dei Conti dall'accusa di danno erariale

La Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale di appello, ha accolto l'appello presentato dai legali di Matteo

Renzi ed assolto il leader di Italia Viva dall'accusa di danno erariale. I fatti si riferivano al 2005 quando il senatore

Renzi era presidente della provincia di Firenze e riguardavano il conferimento di quattro incarichi da direttore generale.

La sentenza

Renzi, che era stato condannato a versare 15mila euro, è stato oggi assolto dalle accuse. «L'appellante - si legge nella sentenza - censura le sentenze impugnate che sarebbero pervenute al risultato di condannare un soggetto che di mestiere fa il politico ( e non il dirigente, l'avvocato, l'esperto contabile o il tecnico) per questioni squisitamente amministrative e tecniche contro il quale la parte che sostiene per legge l'accusa, ossia la Procura , non ha individuato alcun addebito».