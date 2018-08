Domenica 19 Agosto 2018, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciak. si gira. Matteo Renzi diventa attore-cicerone per il nuovo docufilm a puntate prodotto da Lucio Presta che riguarderà le piazze più belle d'Italia. E stamattina a Firenze l'ex segretario del Pd si è messo in posa davanti a telecamere e microfoni per iniziare quest'avventura.Renzi ovviamente introdurrà italiani e stranieri alla scoperta dei segreti della sua città, Firenze, ma dovrebbe anche essere il prescelto per il resto delle puntate. In ogni caso, conterà molto il rendimento al debutto: ma pare che se la sia cavata piuttosto bene. Lo scatto che rivela l'ìinizio delle riprtese è stato postato su Instagram dallo stesso Presta. Renzi era in abito scuro e camicia bianca. Il primo cialk è iniziato alle 7 del mattino.