​Renzi: «Quota 100? Ognuno si prenderà la responsabilità». E intanto guarda alla Carfagna

«Quota 100 è un tema complesso, per me mettere 20 miliardi di euro in 3 anni per 120 mila persone è un errore, quindi presenteremo un emendamento, se ce la facciamo bene, sennò ognuno si prenderà la sua responsabilità». Così Renzi a Radio Uno Rai, parlando della misura del governo precedente più contestata da Italia Viva. «Vedo l'aspetto positivo della manovra, il bicchiere mezzo pieno: le prime misure sulla famiglia, anche se si può fare di più; e poi non c'è l'aumento dell'Iva. D'altro canto ci sono alcuni problemini da sistemare, dei micro-balzelli, come la sugar tax o l'intervento sulla casa, che non hanno un grande impatto sul bilancio, ma risultano fastidiosi per i cittadini. Al posto loro si possono tagliare gli sprechi. I micro-balzelli li eliminiamo, Italia Viva presenterà degli emendamenti con le coperture». Così ancora Renzi

E, intanto, Renzi guarda a Mara Carfagna : «La vorrei in una prossima Leopolda e le vorrei dare nel partito un ruolo da assoluta protagonista». In un retroscena pubblicato oggi, il Foglio riporta alcune frasi attribuibili al leader di Italia Viva sul futuro del suo partito.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 09:53

Parla Matteo Renzi . «Sono entrato nella fase 'cerchiamo di non litigare', non voglio rovinarmi l'entusiasmo per la Leopolda» numero 10 che inizia oggi, ha detto Renzi a Radio Anch'Io, commentando l'intervista in cui Dario Franceschini afferma che il leader di Italia Viva «non farà come Salvini». «Sono totalmente d'accordo con Dario - dice Renzi -, peraltro tutta la scommessa di un governo che investe sulla cultura è la nostra sfida, siamo al suo fianco, ho un rapporto assolutamente positivo con lui». «Il governo deve lavorare - prosegue Renzi -, ho fatto solo una piccola battaglia per evitare l'aumento Iva, che spero continui a essere l'obiettivo di tutti».