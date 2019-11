Renzi, continua il pressing sui forzisti. Bellanova: «Carfagna e Polverini sono le benvenute nel nostro partito»

«Molta gente che ha votato Forza Italia in passato, sicuramente voterà per noi». Matteo Renzi , in un'iniziativa di Italia viva a Catania, torna a corteggiare gli elettori di Silvio Berlusconi. E Teresa Bellanova, capodelegazione renziana del governo, si spinge oltre. Fa nomi e cognomi, in un'intervista a Maria Latella su Sky, delle esponenti forziste Mara Cargagna e Renata Polverini, in predicato di passare con il nuovo partito: