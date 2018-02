«Di Maio vuole confrontarsi da premier con Trump e Putin e poi evita da candidato i confronti tv con me o Salvini. Scappa come un coniglio». Lo dice il segretario Pd, Matteo Renzi, in una intervista alla tv napoletana Canale 21.

Giovedì 8 Febbraio 2018, 23:39 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 23:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA