Renzi DIRETTA annuncia le dimissioni di Bellanova e Bonetti: si apre la crisi

Renzi annuncia le dimissioni delle ministre Bellanova e Bonetti, oltre che del sottosegretario Scalfarotto, aprendo ufficialmente la crisi di governo. Un passo che sembrava potesse essere scongiurato. La conferenza stampa, slittata di oltre mezz'ora era stata letta come un tentativo in extremis di evitare lo strappo definitivo, così come auspicato da Mattarella e come chiesto tanto da Pd quanto da M5S. «Avanti solo con tutta la maggioranza», aveva detto il premier dopo aver incontrato il Capo dello Stato il cui appello è stato quello di «uscire subito dall'incertezza». Il tentativo, però, è fallito.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Governo, crisi in diretta: Conte al Quirinale: «Serve patto... LA CRISI DI GOVERNO Governo, tra Conte e Renzi è gelo. Cosa succede adesso? Tutte... LA CRISI DI GOVERNO Crisi di governo, Mastella c'è sempre: «Renzi come... LA CRISI DI GOVERNO Crisi, Centrodestra al bivio: ok Lega al governissimo ma la Meloni fa...

«Il re è nudo - scandisce il leader di Italia Viva - Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, post o su instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della democrazia. Poiché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche». «Questo è il punto fondamentale: non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline. Questo prevede la nostra costituzione che non è una storia su instagram».

«È molto più difficile lasciare una poltrona che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi poltica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli», dice Renzi. «La crisi politica - prosegue - non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi». «Non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show». «Nell'affermare la fiducia incrollabile in Mattarella - continua - pensiamo si debbano affrontare i tre punti cardine che le ministre e il sottosegretario hanno posto a Conte».

Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA