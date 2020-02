Renzi: sfiducia a Bonafede entro Pasqua se non c'è accordo sulla prescrizione

«Se il presidente del Consiglio o qualche suo collaboratore vogliono sostituirci non c'è nulla di male, ma la prossima volta farebbero meglio a riuscirci», dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Porta a Porta. E riguardo allipotesi di una mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Bonafede, l'ex premier tira dritto e ribadisce che Italia Viva la presenterà entro Pasqua «se non viene ritirata la proposta Bonafede sulla prescrizione. «Spero che ci sia buonsenso e si arrivi all'accordo», aggiunge.

Ma la mozione contro Bonafede farà cadere il governo? «No, perché?», risponde Renzi citando il precedente di Mancino. «Sono un ottimista, spero prevalga il buonsenso», aggiunge.

La guerra è aperta. «Non ce l'hanno fatta ma ci hanno provato: hanno cercato di raccogliere i senatori responsabili che vorrebbero prendere il nostro posto. Ma se vogliono farlo non c'è niente di male, eh», dice Renzi sulle manovre del governo per afre a meno di Italia Viva al Senato. «Non è che diventiamo la sesta stella - aggiunge - Io non voglio morire grillino. Sono colpito dal modo in cui il Pd ha inseguito i grillini».



