Renzi: si andrà presto al voto, battaglia sull'Europa

Lunedì 28 Maggio 2018, 15:09 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 15:57

Matteo Renzi chiama alla battaglia sull'Europa. Dopo dopo che il Pd ha annunciato il sì al governo di Carlo Cottarelli, l'ex segretario dem ed ex premier interviene sulla crisi aperta dalla mancata nascita del governo M5S-Lega.LEGGI ANCHE Cottarelli riceve l'incarico da Mattarella «Si andrà molto presto alle elezioni, frutto dell'incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall'Europa e chi vuole un'Italia forte ma dentro l'Europa. Sarà una battaglia tra chi combatte sulla base di fake news e chi porterà numeri, fatti, argomenti. Sarà una battaglia tra chi mette in discussione l'appartenenza atlantica dell'Italia e chi non vuole cambiare una linea di politica estera che l'Italia segue da 70 anni». Così Matteo Renzi nell'e-news