Renzi, esordio al Senato tra selfie e saluti. Poi promette: «Sto zitto due anni»

Venerdì 23 Marzo 2018, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le formalità per l'accredito, il discorso di Giorgio Napolitano ascoltato diligentemente al suo posto tra Francesco Bonifazi e Teresa Bellanova, tanti saluti e strette di mano e anche un selfie. Matteo Renzi ha esordito al Senato portando un po' di trambusto quando dall'aula si è spostato alla buvette per un caffè. A poco è valsa la promessa: «Sto zitto due anni». Perché attraversando il Transatlantico è stato un continuo di strette di mano e chiacchiere.Al suo fianco sempre Bonifazi, Dario Parrini, Simona Malpezzi, Davide Faraone, Andrea Marcucci, Ernesto Magorno, Alan Ferrari, Teresa Bellanova e altri fedelissimi. Tra i primi a incrociarlo fuori dall'aula è Gian Claudio Bressa: «Saluto il capogruppo delle autonomie», gli dice Renzi.L'ex premier poco dopo, alla buvette, saluta un'altra senatrice delle Autonomie e, rivolgendosi alla Bellanova, le dice: «Ti presento la nuova capogruppo delle Autonomie: è una tosta». Renzi è circondato da giornalisti e senatori, come Tommaso Cerno: «Visto che succede a fare i politici?», gli dice l'ex segretario Pd. A stento Marcucci riesce a trascinarlo fuori dalla calca della buvette: «Devi fare l'adesione formale al gruppo Pd». Renzi esegue ma, prima di chiudersi nelle stanze del gruppo dem con un drappello di senatori Pd, c'è tempo per un selfie con il figlio di Esterino Montino e Monica Cirinnà, che ha accompagnato la mamma nel primo giorno di legislatura.