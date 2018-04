Renzi: «Siamo seri, chi ha perso non può governare»

«Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo». È quanto ha detto l'ex premier ed ex segretario del Pd, Matteo Renzi, a «Che tempo che fa», a proposito di un accordo con i cinque stelle per il governo. «Sette italiani su dieci hanno votato per M5s o per la Lega», ha ricordato.



«Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo con Di Maio no». E ancora: «O fanno il governo i populisti» Di Maio e Salvini «che hanno vinto o facciano loro una proposta di riforma costituzionale». «Dal 4 dicembre 2016 questo Paese è bloccato - ha aggiundo Renzi - su questo si poteva fare un governo insieme. Da quel momento l'Italia non è più in grado di avere un sistema efficace ed efficiente. Non era un referendum sui poteri di Renzi ma sul futuro dell'Italia. È un contrappasso dantesco. Salvini e Di Maio avrebbero avuto interesse a farsi un ballottaggio».



Un governo del Pd con M5s senza Di Maio premier? «Lo hanno escluso loro. Ma no, questa storia di Di Maio premier a tutti i costi la pensa solo Di Maio: ha preso il 32%, è un bellissimo risultato ma l'aritmetica ha le sue regole. Il 32% non è il 51%. Ma venire a chiedere a chi hai accusato di tutti i mali e con cui non condividi l'idea del futuro di fare un governo...».



«Che il Pd non debba andare al governo lo dice anche Salvini ma secondo me il 99% dei cittadini. Su questo punto sono d'accordo con lui, lo ammetto. Uno che ha votato Pd e ha perso come fa a dire: torniamo per un sottosegretario o un consigliere d'amministrazione al governo? Ci portano via...

Poi il leader Dem ha aggiunto: «Io dico la mia, poi deciderà la direzione, l'assemblea dei parlamentari. Sarebbe una presa in giro degli italiani andare al governo con i Cinque stelle. Abbiamo perso? Non abbiamo paura, ripartiamo da zero. Ma il governo lo deve fare chi ha vinto».



Il ritorno alle elezioni sarebbe «un gigantesco schiaffo ai cittadini, perché quelli che hanno detto abbiamo vinto, abbiamo vinto, non sono in grado» di formare il governo.



«O M5s e Lega fanno il governo» o «scriviamo le regole insieme»: legge elettorale e una riforma costituzionale per «fare iniziale davvero la terza Repubblica» perché con due Camere «il ballottaggio non è possibile», ha continuato Renzi. «M5s e Lega scrivetele voi le regole: noi da subito vi diciamo che a meno che non propongano la dittatura, siamo pronti a sederci e dire che va bene». «Un anno, due anni, un anno e mezzo. Con quale governo? Deciderà il presidente della Repubblica quale la forma migliore».

Domenica 29 Aprile 2018, 21:03

