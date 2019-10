Lunedì 7 Ottobre 2019, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pm di Firenze , Christine von Borries, ha chiesto una condanna a un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi , al processo per le fatture false in corso nel capoluogo toscano. Lo stesso pm ha chiesto la condanna a due anni e tre mesi per il terzo imputato, l'imprenditore Luigi Dagostino.LEGGI ANCHE --> Renzi: «Non c'è alcun complotto di Obama contro Trump»