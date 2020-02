Renzi: «Appoggio totale al governo. Incoraggiamo il premier ad agire, ma noi non siamo tasse e manette»

Matteo Renzi parla di sostegno al governo alla prima assemblea di Italia Viva a Roma: «Appoggio totale al governo, incoraggiamo il premier ad agire». «Si discute che tipo di appoggio dare al governo - dice Matteo Renzi aprendo la prima assemblea nazionale di Iv -. Appoggio totale affinché il governo vada avanti, con Bellanova, Bonetti, Scalfarotto».

«Se qualcuno immagina che Italia viva faccia un partito con Pd, M5s e Leu, diciamo in bocca al lupo, buon lavoro e buona vita ma noi saremo dall'altra parte. Non può esistere quella visione del progressismo. Quindi, di conseguenza, non pensiamo di andare alle prossime elezioni in un derby con Salvini e Meloni e parte della sinistra radicale che è già fuori dal mondo». Lo dice Matteo Renzi all'Assemblea di Iv a Roma.

Renzi: «Prescrizione? Non ho fatto il governo con M5S per cedere al giustizionalismo». «Io non ho accettato di fare un governo per cedere al giustizialismo dei grillini», dice Matteo Renzi. «Lo dico a M5S: noi non siamo tasse e manette. Dicono che Renzi vuole fare come FI, ma se devo scegliere tra chi dice 'mai prescrizione' e chi dice che 'non è uno scandalo che ci sia qualche innocente in carcere', io sto con Forza Italia, noi non siamo per la cultura delle manette», conferma Matteo Renzi all'assemblea di Iv.



