Crisi di governo, Matteo Renzi: «Ora Conte è il premier. Draghi? Persona straordinaria»

«A palazzo Chigi c'è un presidente del Consiglio alla volta e si chiama Giuseppe Conte. Mario Draghi è una persona straordinaria per questo Paese, e devo dire che ha dato suggerimenti molto giusti». Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, al Tg5. Draghi, ha continuato, «ha detto fate debito, ma fate debito buono per i giovani, per il futuro». Invece, «qui abbiamo messo più soldi per il cashback in un anno che non per i giovani e l'occupazione nei prossimi sei anni. Siamo di fronte a un piano, quello del Recovery, che pensa più al presente che al futuro. Speriamo che lo cambino seguendo i suggerimenti di Draghi», ha concluso il leader di Italia Viva.

«Questo è il momento per dare risposte concrete ai cittadini su vaccini, economia e scuola», ha proseguito Renzi. Alla domanda se questo è il momento giusto per aprire una crisi, la risposta è stata: «Nei palazzi romani si smetta di chiacchierare e si diano più soldi per la sanità con il Mes. L'Europa ci da un sacco di soldi, li vogliamo spendere bene?».

