Renzi punta a candidare l'imprenditrice del pastifico Granoro contro Emiliano in Puglia

Si è conclusa ieri la due giorni nazionali di Italia Viva negli studios di Cinecittà? E Teresa Bellanova è stata scelta da Renzi, e come tale si è comportata, per assumere i panni della frontwoman nella campagna elettorale di Puglia. Quella essenziale per mostrare la forza di Italia Viva - che in quella terra aspira a raggiungere almeno l’8 per cento alle Regionali di maggio - e per impedire la vittoria del detestatissimo Michele Emiliano, governatore uscente e ricandidato del Pd su cui però Renzi non intende minimamente convergere. Anzi, lo vuole fermare a tutti i costi. Ma non la ministra Bellanova, bensì un’imprenditrice sarebbe nelle intenzioni di Renzi - ma conterà anche il parere di Più Europa e di Azione, il movimento di Calenda perché si sta ragionando di fare un polo liberal-democratico in Puglia e poi in Italia - la candidata da mettere in campo. Sarebbe stata contattata infatti, per conto del leader di Italia Viva, Marina Mastromauro. È amministratrice delegata del pastifico Granoro. E sta riflettendo se buttarsi o meno in una impresa difficile. Quanto a Renzi, ha deciso che la Puglia è la sua Toscana saranno nelle prossime regionali i terreni di prova veri del suo movimento. Se Italia Viva decolla in queste due regioni può diventare una realtà sostanziosa in Italia e avere un futuro. La scommessa c’è, il risultato si vedrà. Ultimo aggiornamento: 12:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA