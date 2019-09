Renzi: «Salvini ha accettato il confronto a 'Porta a Porta' tra il 15 e il 17 ottobre»

Faccia a faccia. «Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a 'Matteo Renzi.



Partito socialista-Italia viva: «Mi fa piacere cheabbia accettato la proposta di confronto lanciata a ' Porta a Porta '. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente». Lo annuncia nell'e-news

È stato costituito un nuovo gruppo al Senato: «Partito Socialista-Italia Viva». Lo annunciano in una nota congiunta il segretario del Psi, Enzo Maraio e il presidente del Psi, Riccardo Nencini. «In merito alle indiscrezioni stampa degli ultimi giorni - hanno specificato Nencini e Maraio - non è mai stata all'ordine del giorno la confluenza del Psi nel movimento che fonderà l'ex premier Matteo Renzi. Il Psi manterrà la sua autonomia politica e la propria identità. Il sostegno del Psi al Governo giallo-rosso rimane responsabile e leale», hanno proseguito. « Il gruppo parlamentare avrà un taglio riformista che rafforzerà la nostra azione politica, nell'ottica dell'allargamento del campo del centrosinistra. Continueremo a vigilare affinché i punti inseriti dai socialisti nel programma di governo siano rispettati, a cominciare da lavoro, sanità, infrastrutture».



Renzi:

«Sotto il profilo politico credo che si vinca avendo delle idee chiare, non vivacchiando sugli equivoci. Noi non possiamo vergognarci di quello che abbiamo fatto quando eravamo al Governo: dai diritti civili a quelli sociali, dal JobsAct al taglio delle tasse, dalle riforme alla lotta all'evasione fiscale. E non vogliamo tornare indietro». Lo scrive Matteo Renzi nella enews. «Vogliamo una società più giusta ma per questo dobbiamo dare opportunità ai ragazzi, non sussidi. Esortarli a rischiare, non tenerli al riparo. Investire sull'intelligenza artificiale, sulla medicina personalizzata, sull'aerospazio, sui nuovi lavori. Ma tener vivi gli antichi valori, il senso del dovere e non solo dei diritti, la solidarietà e il volontariato. Noi vogliamo occupare lo spazio meno occupato della politica italiana, che non è lo spazio del 'centrò ma lo spazio del futuro».



«E per questo parliamo all'Italia Viva, quella che tutte le mattine alza il bandone per andare a lavorare, che mette la sveglia presto, che corre da una parte all'altra per dare una mano. La nostra prima proposta - con il ministro Elena Bonetti - sarà il Family Act, una grande iniziativa per contrastare la crisi demografica del nostro Paese, per dare più soldi ai figli, per dare più servizi ai genitori, per investire sugli asili nido e sul lavoro femminile».

Giovedì 19 Settembre 2019

