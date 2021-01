Fiducia a Conte, Renzi in Senato: serve governo più forte, suo arrocco è dannoso. Indecente mercato di poltrone

Insieme a quello di Matteo Salvini, è l'intervento di Renzi il più atteso nel dibattito al Senato che precede le dichiarazioni di voto sulla fiducia a Conte. E non delude le attese. Renzi attacca Conte, sottolinea che «serve un governo più forte» e definisce quello del premier un «arrocco dannoso per le istituzioni». Il premier, d'altro canto, in mattinata non aveva risparmiato dure critiche al leader di Italia Viva che ha generato la crisi di governo, ritirando le ministre Bellanova e Bonetti. Conte ha parlato di «continue pretese, continui rilanci concentrati peraltro non casualmente sui temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di maggioranza». È «complicato governare con chi mina continuamente un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza», ha detto il presidente del Consiglio.

APPROFONDIMENTI LA CRISI DI GOVERNO Conte al Senato Diretta Renzi: serve governo più forte. Casini... LA CRISI DI GOVERNO Conte al Senato, da «volenterosi» a... L'EPIDEMIA Conte al Senato, Forza Italia a rischio spaccatura: tre senatori... LA CRISI DI GOVERNO Conte al Senato, Mastella vota la fiduciae cita Totò:...

«Chiesto cambio di passo mesi fa»

«Il suo - esordisce Renzi in Aula rivolgendosi a Conte - non è il governo migliore del mondo e pensiamo che per la tragedia in corso ci sia bisogno di un governo più forte. Non è stata aperta ancora una crisi istituzionale perché lei non si è dimesso». Non può bastare la narrazione politica del "gli altri paesi ci copiano perché facciamo bene"».« Sono mesi - denuncia - che le stiamo chiedendo una svolta, non è vero che siamo stati irresponsabili, siamo stati fin troppo pazienti. Questo è un "kairos", un momento opportuno, ora o mai più si può fare una discussione», aggiunge. E cita i temi della scuola, del Mes sanitario, del Recovery plan con le 62 proposte di modifica al piano chieste da Italia Viva.

E ancora: «Lei ha avuto paura di salire al Colle perché ha scelto un arrocco che spero sia utile per lei ma credo sia dannoso per le istituzioni. La crisi istituzionale non è aperta ma l'Italia vive una crisi sanitaria ed economica», spiega Renzi sottolineando come l'Italia sia il Paese con il «più alto numero di morti di Covid in rapporto alla popolazione».

«Ora o mai più si può fare una discussione: ora ci giochiamo il futuro, non tra sei mesi. Oggi è l'ultima notte di Trump nella stanza di Lincoln, domani si apre una pagina nuova. Qualche giorno fa Merkel e Macron hanno chiuso un accordo con le istituzioni europee insieme alla Cina e noi non siamo entrati nemmeno in partita. La Brexit ora gioca la sua sfida. Ora o mai più perché questo è l'anno del G20. Ora o mai più perché ora vanno rimandati i ragazzi a scuola, non con i soldi buttati via dei banchi a rotelle ma con i vaccini. Ora o mai più per l'economia: i ragazzi sono chiusi in casa e pagheranno i conti della crisi», continua Renzi. «Quale Next generation Eu se ai nostri figli lasciamo montagne di debito? Ora o mai più per il Mes. In tanti hanno chiesto di finanziare il piano per la ricerca. Saremo maledetti dai nostri figli se non investiamo sulla scuola e sulla sanità».

«Politica non è distribuzione di poltrone»

«Chi perde oggi? - prosegue Renzi - Qualcuno dice Conte, Renzi, Iv. Sembra che la discussione riguardi le singole persone. È l'Italia che sta perdendo la più grande opportunità che ha da perdere dopo il Piano Marshall. Ecco perché le ho chiesto di fare un passo in più non trasformi la discussione politica in una distribuzione di incarichi. Lei forse pensa davvero che la politica sia l'arte difficile del governo ma non possiamo limitarci di dare una poltrona in più».

«Ha cambiato la terza maggioranza in tre anni - attacca - ha governato con Matteo Salvini. Oggi so che è il punto di riferimento del progressismo e ne sono contento, ma ha firmato i decreti Salvini e quota 100. Ora si accinge alla terza maggioranza diversa ma ci risparmi di dire che l'agenda Biden è la sua agenda dopo aver detto che l'agenda di Trump era la sua sua agenda. Se va all'assemblea generale dell'Onu e rivendica il sovranismo, non può dirsi antisovranista, se va alla scuola di Siri e si dice populista, ora non può dirsi antipopulista. Non può cambiare le idee per mantenere la poltrona». Quindi Renzi rivela: «Lei è stato molto gentile e quando sono venuto da lei mi ha chiesto se ero interessato a incarichi internazionali e ho detto no».

«Indecoroso mercato di poltrone»

«Lei può venire in Parlamento e trovare la maggioranza - continua il leader di Iv - vediamo se arriverà a 161. Ci sono stati dei momenti in cui questa maggioranza non è stata trovata. Se volete una chiacchiera astratta sui grandi temi, fatela, se volete dare risposte concrete agli italiani fate presto. Volete andare avanti con una maggioranza raccogliticcia? Bene, andate avanti, mi auguro sia maggioranza, raccogliticcia lo è di sicuro». «Quando si fa politica si può anche rinunciare a una poltrona non a un'idea, mi auguro che metta al centro le idee e non lo scambio di poltrone perché il Paese non si merita un mercato indecoroso».

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA