Matteo Renzi: «Ho chiesto un incontro a Conte». Il premier: «Porte aperte, ci vedremo»

Il giorno dopo l'ospitata a Porta a Porta Renzi lavora a ricucire: «Credo che la cosa più pulita sia vedersi la prossima settimana con Conte», dice il leader di Italia Viva, rivelando di aver chiesto al premier un faccia a faccia per mettere fine «a questo teatrino».

È poi arrivata la risposta del premier. «Renzi mi ha chiesto un incontro e ho già risposto che sono ben disponibile, la mia porta è sempre stata aperta e sarà sempre aperta: sicuramente ci vedremo la settimana prossima». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, arrivando al vertice europeo a Bruxelles. Quella sulle nomine è una partita di «grande responsabilità, si tratta di trovare le persone giuste per posti di responsabilità, non è certo fonte di potere la nomina ma fonte di grande responsabilità», ha detto il premier Conte. «Sarebbe assolutamente improprio che mi cercassi altre maggioranze», ha detto Conte, arrivando al vertice europeo a Bruxelles, rispondendo ad una domanda sui cosiddetti responsabili.

Spiega l'ex premier: «Le telenovelas funzionano quando poi c'è un elemento di chiarezza. Serve una forma di trasparente chiarezza. Ho chiesto a Conte di vederlo la prossima settimana, se lo riterrà utile». E ancora: «Noi siamo stati gli argini del buonsenso. Continueremo a farlo sia che stiamo nella maggioranza sia che stiamo nell'opposizione». «Il nostro obiettivo è dare una mano al Paese sia che continuiamo a stare in maggioranza sia che la maggioranza sia un'altra, come evocato da chi pensa alla sostituzione con dei responsabili, che magari si verificherà nelle prossime settimane, del tutto legittima», spiega Renzi.



Renzi parla in una conferenza stampa al Senato organizzata per presentare il piano choc per le infrastrutture, con esponenti del gruppo Iv-Psi: «Per noi è la priorità del Paese. Senza uno sblocco dei cantieri, la crisi economica che potrebbe raggiungere il nostro Paese, che ragionevolmente ci accingiamo a vivere, sarà ancora più grave». «Ci sono due esempi di buon funzionamento, la ricostruzione del Ponte di Genova e l'Expo di Milano. Dunque la nostra proposta è mettete i commissari nei cantieri più importanti di questo Paese». «Mettete cento commissari in questo Paese e l'Italia svolta. Per rimettere in moto l'Italia la struttura commissariale è l'unica soluzione percorribile».

