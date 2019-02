Così Salvini svuota il reddito di cittadinanza. E avverte i suoi: tenetevi pronti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 14 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche minuto nella stanza del governo dietro l'emiciclo di Montecitorio. Matteo Salvini e Luigi di Maio hanno risolto più o meno così l'incontro di ieri a Montecitorio. Impegnati nel question time, i due si sono visti per qualche minuto forti di un rapporto personale che prescinde dalle differenze, che pur rimangono su tantissime questioni.Un segnale sulla necessità che i due hanno di andare avanti evitando che il governo collassi prima delle elezioni europee. Salvini teme di dover tornare nell'alveo di un centrodestra dove Berlusconi è tutt'altro che scomparso. Per Di Maio restare in sella significa dare tempo al reddito di cittadinanza - principale se non unica fish del M5S - di entrare in circolo.