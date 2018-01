Renzi, apertura a sorpresa: pronto a fare posto a Gentiloni, Delrio o Minniti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 14 Gennaio 2018, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2018 11:30

Sembrerà scontato, ma l'ultima frontiera di Matteo Renzi torna a essere il... Pd. A cinquanta giorni esatti dalle elezioni, appena terminato il suo discorso sul palco del Lingotto, il segretario dem parlando con i sindaci guidati da Matteo Ricci è stato netto: «Va bene sostenere la coalizione come ha fatto Gentiloni venerdì. Ma d'ora in poi dobbiamo tutti battere sul tasto del Pd. Il Pd deve diventare la nostra ossessione. Questo perché, alla fine, ciò che conterà davvero sarà quanti voti avrà preso il partito, non la coalizione».Renzi ai suoi non l'ha detto. Ma l'obiettivo, ça va sans dire, è palazzo Chigi. E al governo il Pd («non Renzi, si gioca di squadra adesso») ci tornerà «solo e soltanto se il 4 marzo risulterà il primo partito». Perché questa sarà, a giudizio del segretario dem, la precondizione per poter sperare che «Gentiloni, Minniti o Delrio» ricevano dal Quirinale l'incarico a formare il nuovo governo.Attenzione, Renzi non ha inserito il suo nome tra i papabili. Di fatto ha preso atto una volta per tutte che non sarà lui a tornare a palazzo Chigi. «Ciò dimostra», dice un alto esponente del Nazareno, «che la metamorfosi è definitivamente compiuta. Matteo ha ormai chiaro che è l'allenatore della squadra, non il centravanti. In quel ruolo adesso giocano Gentiloni e gli altri ministri di spicco. Il messaggio è chiaro: se sto antipatico a qualcuno, quel qualcuno si ricordi che non deve votare per me, ma per il Pd che ha strappato l'Italia dalla crisi ed è l'unico partito che ora può garantire un futuro al Paese».