Veti incrociati nella maggioranza: così leggi e nomine restano congelate

Giovedì 28 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 07:00

Il governo del cambiamento va avanti in surplace. Sette consigli dei ministri, compreso quello di ieri sera, e solo un paio di decreti. Molto poco per chi aveva promesso di partire a razzo. Invece l'attività del governo langue e langue il lavoro delle commissioni parlamentari che si sono insediate, ma hanno i cassetti vuoi. A ruota anche Camera e Senato segnano il passo mentre le ferie si avvicinano anche per i parlamentari.Aboliti i preconsigli, i ministri si presentano alle riunioni con argomenti in ordine sparso e poco approfonditi. Le riunioni durano pochi minuti visto il poco che c'è da discutere. Per il cdm di ieri Luigi Di Maio aveva promesso il Decreto dignità, ma in consiglio è arrivato solo lo slittamento per i benzinai della fattura elettronica. Costo per l'erario circa 200 milioni per il mancato gettito. Per il resto si aspetta perché le risorse sono poche e su quelle vigila il ministro per l'Economia Giovanni Tria. Le idee non mancano. Così come gli annunci che però gli uffici legislativi dei ministeri, guidati spesso da capi di gabinetto ancora in rodaggio, faticano spesso a tradurre gli annunci in organici progetti di legge capaci di reggere alle normative nazionali e europee. La Lega pensa di trovare risorse dalla cosiddetta pace fiscale. Una sorta di condono. Ma per fare cassa non bastano le multe per divieto di sosta non pagate in tempo, ma se così non fosse c'è il rischio che la misura venga interpretata come una norma salva grandi evasori che non piace al M5S. Problemi li ha invece la Lega sull'annunciata multa per le imprese che delocalizzano nei paesi Ue. La misura rischia di non essere sostenibile con Bruxelles visto che non si può punire chi sposta uno stabilimento in un paese della Comunità. Inoltre poiché la pratica della delocalizzazione ha riguardato il Nord, il Carroccio ha più di un dubbio. Anche l'annunciata abolizione dello staff leasing è tornata nel congelatore.