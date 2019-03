Le lacrime della mamma di Tiziana Cantone: «Che brutta pagina, i politici litigavano sul revenge porn»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 11:00

«È stata una bruttissima pagina per la politica quella vista ieri alla Camera, non pensavo si potesse arrivare a tanto». Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, ha la voce rotta dall'emozione, ma conserva una calma quasi irreale, una tranquillità che deriva dalla consapevolezza che prima o poi avrà giustizia per sua figlia e per tutte le altre donne esposte al feroce massacro dei video diffusi in rete.«Non fa nulla che alla Camera non hanno votato quell'emendamento, l'importante è che la legge proposta dalla senatrice Elvira Lucia Evangelista del Movimento 5 Stelle vada avanti. Lei ha presentato un ddl per affrontare complessivamente il problema con una legge ad hoc».