Revenge porn, le lacrime della mamma di Tiziana Cantone: «Punire anche chi lo fa solo per divertimento»

Mercoledì 3 Aprile 2019, 07:00

«Davanti ai miei occhi ora ci sono quelli di Tiziana, ma anche di tutte quelle ragazze vittime di questi che non possono essere definiti altrimenti che stupri virtuali. Finalmente vedo una luce per la battaglia che ho portato avanti fino ad oggi nel nome di mia figlia». È soddisfatta Maria Teresa Giglio, la madre di Tiziana Cantone, attendeva una risposta da quel maledetto 13 settembre 2016, quando la figlia si tolse la vita non sopportando il peso di quei suoi video diffusi in rete per vendetta e, purtroppo, perfidamente per divertimento.«È un primo passo, ovviamente non basta niente perché non ho più mia figlia con me, ma sono contenta che finalmente ci sia una legge che vada a contrastare quello che si può definire un vero e proprio femminicidio virtuale. La settimana scorsa c'è stato un indegno balletto della politica a fare la corsa a chi prima potesse intestarsi questa legge, ma non credo che questa norma da sola possa bastare».