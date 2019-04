CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 3 Aprile 2019, 07:00

Se Tiziana Cantone fosse nata negli Anni Quaranta invece che nel 1983 forse sarebbe ancora viva. Non sarebbe diventata il simbolo di una nuova norma, varata ieri dalla Camera dei deputati, sul revenge porn, la subdola scelta di pubblicare immagini rubate nell'intimità che da oggi è un reato specifico, con una pena massima fino a sei anni. Tiziana non avrebbe dovuto guardarsi dalle videocamere dei cellulari, innanzitutto, da quell'occhio sempre aperto che a volte fa più paura di una pistola puntata. E dal buco nero che il web riesce ad essere, quando vuole. Quel pozzo senza fondo da cui spuntano continuamente i frammenti di una memoria eterna. Negli anni Settanta, alla Tiziana trentenne sarebbe bastato distruggere il negativo di un video fatto in casa, e magari cambiare quartiere per qualche mese. Lasciarsi dimenticare. Oggi, no. Questo flusso così distratto e continuo di dati, foto, notizie, che sembra passare inosservato e veloce, a volte diventa un cappotto di pietra. Ci fa statue e ci lascia lì, sotto gli occhi di tutti. Inermi e indifesi. A Tiziana Cantone, morta per mano sua ma esasperata da ognuno di quelli che ha girato, diffuso, condiviso, visto i suoi video hard, è sembrato di non potersi più schiodare da quei fotogrammi rubati al suo spazio personale, carpiti alla sua buona fede, e condivisi in rete da mani che dovevano essere complici, se non amiche e sono diventate invece fatali. Chiodo scaccia chiodo, scriveva Pavese, ma quattro chiodi fanno una croce. I chiodi della croce di Tiziana sono stati proprio quei video porno. Non quattro, sei, e sono ancora incredibilmente in rete. Un po' camuffati, con nomi diversi nemmeno troppo modificati, non ci vuole una gran ricerca per trovarli sui siti porno. Sono lì: sei video peraltro brevi e di bassa qualità mandati in circolazione uno dopo l'altro tra maggio e giugno del 2015, visualizzati milioni di volte. Lei aveva 32 anni. In quei filmati faceva sesso ma non solo. Mostrava il volto. Parlava alla videocamera. Puntava gli occhi. Era riconoscibile. E usava espressioni che, in quella imponderabile dinamica della comunicazione, diventarono un tormentone.