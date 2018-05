La doppia strada di Berlusconi: subito in Senato o urne con Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 13 Maggio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È pronto a tornare a palazzo Madama. Proprio dove è stato defenestrato. Sta già studiando il modo come farlo. Escluse le urne in Trentino ad ottobre, la via è quella delle elezioni suppletive. Quando? Punta a tempi brevi ma è ancora presto per dirlo, anche perché le dimissioni di un senatore devono essere votate in Aula a scrutinio segreto e servono i numeri per riuscirci.Intanto Berlusconi tira un sospiro di sollievo dopo la sentenza di riabilitazione. La vive come una sorta di compensazione per quello che ha passato. Certo anche come una rivincita: «Mi hanno dato per finito troppo presto». E' consapevole che il riconoscimento arrivato dai magistrati ha un valore politico e che ora FI ha un altro peso. Soprattutto in questo momento. Salvini va avanti con Di Maio nel tentativo di formare un esecutivo giallo-verde, ma Berlusconi lo inviterà a riflettere.