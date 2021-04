Riaperture, il piano: al ristorante (a maggio) solo se prenotati, a teatro con il tampone

Tutti vorrebbero riaprire tutto, ma quando poi si guardano i dati della pandemia prende il sopravvento il timore di finire, tutti, come la Sardegna che in tre settimane è passata dalla zona bianca a quella rossa-fuoco. Purtuttavia una riunione per poter valutare se in qualche regione si è compiuto il miracolo - non vaccinando come in Puglia quasi solo magistrati e avvocati - non si nega. L’appuntamento è fissato per venerdì 16 nella ormai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati