Richard Gere sulla Open Arms, Giorgia Meloni: «Perché non vai ad aiutare i messicani al confine?»

Tutti spavaldi a casa nostra. #RichardGere perché non vai ad aiutare i messicani a passare il confine? Hai paura ti arrestino come si fa da quelle parti per chi favorisce l'immigrazione clandestina e non ti facciano poi girare film con compensi milionari? Rivoluzionari di cartone pic.twitter.com/Hvsa9XhAdg — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 10, 2019

«Secondo i dati ufficiali, il 90% di chi è sbarcato illegalmente in Italia negli ultimi anni è uomo e solo il 10% donna. Ma quando una star di Hollywood come Richard Gere decide di fare la sua comparsata a favore di telecamera su una nave Ong, guarda caso, spuntano per la foto moltissime donne. Perché per i nuovi schiavisti è più facile fare propaganda immigrazionista facendo vedere donne e bambini che non solo uomini adulti (come avviene di solito). Ci prendono per scemi? Open Arms e Richard Gere da quanto tempo hanno concordato questo spot?».

Domenica 11 Agosto 2019, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 12:48

«Tutti spavaldi a casa nostra. #RichardGere perché non vai ad aiutare i messicani a passare il confine? Hai paura ti arrestino come si fa da quelle parti per chi favorisce l'immigrazione clandestina e non ti facciano poi girare film con compensi milionari? Rivoluzionari di cartone». Così ha commentato su twitter, presidente di, l'intervento dell'attore americanoa bordo della nave Ongal largo di Lampedusa.Toni polemici nei confronti della star di Hollywood anche su Facebook, dove laha scritto: