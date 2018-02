Affaire rifiuti, intervista a Cantone: «Sulle ecoballe appalti verificati, ma qui c'è ancora chi inquina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Febbraio 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 14:16

«Noi abbiamo stipulato con la Regione Campania un protocollo di vigilanza collaborativa, dal momento in cui furono messi a disposizione dal governo i fondi per lo smaltimento delle ecoballe. Questo protocollo ci ha consentito di monitorare tutta l'attività connessa alle gare eseguite. Abbiamo preso visione degli atti prima che fossero adottati, lavorando sulle bozze di capitolati e di bandi di gara. I nostri rilievi sono stati in gran parte accolti. Di più, abbiamo valutato in sede di aggiudicazione dell'appalto l'esistenza di condizioni ostative. E nelle prime procedure di gara abbiamo disposto anche la presenza della guardia di finanza».«Ad oggi tutti i bandi sono stati aggiudicati, ad eccezione di quello di Villa Literno».«Sì, e la circostanza suscitò la nostra massima attenzione».«Probabilmente ragioni economiche, non era così facile per le imprese potenzialmente concorrenti individuare i mercati di sbocco per una quantità così grande di rifiuti».«Poi i bandi sono stati ridotti e riorganizzati. Noi siamo intervenuti per far sì che i criteri di aggiudicazione fossero il più possibile aperti alla concorrenza. E il meccanismo si è sbloccato».