Rifiuti, il ministro Costa dice no al commissario: scontro Regione-Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 13 Maggio 2019, 07:28 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sergio Costa non commissarierà la Regione sui rifiuti come richiesto dal gruppo di consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e dalla sindaca Virginia Raggi. E dalla Regione, l'assessore ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, replica all'attacco pentastellato: «Questo attacco del Comune è incredibile, in tre anni non hanno combinato nulla, non hanno un presidente ad Ama, non hanno un assessore ai Rifiuti, e l'unica cosa che sanno fare è lo scaricabarile?». Andiamo per gradi. Nei giorni scorsi il...