Caos rifiuti a Roma, tregua Raggi-Zingaretti, sindaco da Conte a Palazzo Chigi

Il vertice al ministero dell'Ambiente è terminato poco dopo le 11.30. Il ministro Sergio Costa ha incontrato i giornalisti insieme alla sindaca Virginia Raggi e al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, per dimostrare che le tensioni sono state superate e che ora c'è collaborazione tra le istituzioni.



«Gli impianti ci sono - ha detto Costa, che ha specifiocato "non sono il commissario di nessuno" - Ora Ama pulirà le strade. Per il medio termine si stanno concludendo accordi per portare i rifiuti di Roma all'estero - in Svezia - in modo poi con il nuovo piano regionale dei rifiuti da avere il tempo di realizzare nuovi impianti, a partire da quelli di compostaggio per l'umido».



Virginia Raggi, che all'inizio del vertice è apparsa molto tesa, ha evitato polemiche, confermato che Ama sta facendo sforzi straordinari per pulire la città e chiesto anche la collaborazione dei cittadini perché facciamo correttamente la differenziata. Zingaretti: «Ringrazio i sindaci e i cittadini delle città del Lazio che accoglieranno più rifiuti romani. Lo spirito di collaborazione di oggi aiuterà Roma a superare questa fase complicata». L'ordinanza non diventerà coercitiva per la parte che riguarda gli impianti, perché sarebbe stato necessario nominare un commissario (cosa esclusa da Costa) ma viene portato da 7 a 15 giorni il tempo dato ad Ama per pulire Roma.



Una sorta di tregua, in altre parole, dopo il durissimo scambio di accuse fra Comune e Regione in questi ultimi giorni che il clima teso del vertice ha pienamente ricordato. Nessun sorriso fra Raggi e Zingaretti.



«Ogni due giorni i tecnici, della regione e del comune, si incontreranno per calibrare la migliore raccolta dei rifiuti». Lo afferma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a margine dell'incontro sui rifiuti a Roma, che si è svolto al ministero con il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti e la sindaca Virginia Raggi.



Il ministro, che da parte sua ha definito "molto disteso" il clima dell'incontro, ha elencato alcune delle iniziative stabilite: «Si procede con la raccolta straordinaria e c'è tutta la capienza negli impianti». I rifiuti, garantisce il ministro «non rimarranno a terra». «Non stiamo cercando le responsabilità passate, ma stiamo cercando le soluzioni affinché i rifiuti non siano più a terra». Soluzioni che, conclude il ministro, riguarderanno il «medio e lungo termine per superare quello che non deve più verificarsi»

Martedì 9 Luglio 2019, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA