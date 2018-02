Carceri, pronti i decreti attuativi: via alle misure anti-affollamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 17 Febbraio 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti la davano ormai per spacciata, ma la riforma delle carceri alla fine si farà. Nonostante la campagna elettorale. «I decreti attuativi saranno all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 22 febbraio», ha annunciato Paolo Gentiloni.Nata in risposta alle condizioni «inumane e degradanti» delle nostre carceri sovraffollate sanzionate dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, prontamente denunciate da Giorgio Napolitano nel messaggio alle Camere del 2013, la legge delega era stata approvata dal Parlamento a giugno del 2017. Ma rischiava di restare monca, a causa del profondo ritardo registrato nell'emanazione degli ultimi decreti attuativi, che ne costituiscono la parte più consistente: giustizia riparativa, giustizia minorile, affettività e lavoro. Ma che cosa prevede la riforma? L'obiettivo di fondo della legge 103 è sostanzialmente uno: riuscire finalmente a intaccare il sovraffollamento dei nostri istituti di pena, che oggi affastellano 58.115 detenuti in spazi angusti adatti a ospitarne appena 50mila. Sarà pertanto ampliata la platea della popolazione carceraria che potrà ottenere i benefici di legge, come la messa alla prova e il lavoro esterno. Nel concreto, la riforma pone le basi per semplificare le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, e rendere così più facile e frequente il ricorso alle misure alternative che andranno a valorizzare sia il lavoro all'interno del carcere sia quello all'esterno, con particolare riferimento al volontariato.