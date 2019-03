Riforma del codice degli appalti, stop ai doppi controlli e freno ai contenziosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Marzo 2019, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gare più snelle, con meno burocrazia e con una razionalizzazione e armonizzazione dei controlli così da recare «il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività». È tutta all'insegna delle parole semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione la riforma del codice degli appalti che il governo si appresta a varare e che ieri è stata oggetto di esame in consiglio dei ministri nell'ambito del disegno di legge semplificazioni che verrà spacchettato in 10 deleghe, per altrettanti argomenti. Tra queste arriveranno nuove norme sui patti prematrimoniali e successori, sulle frodi alimentari, sulla disciplina dei trust, sulla giustizia tributaria.