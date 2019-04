Codice della strada, resta il limite di 130 kmh ma multe più salate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Aprile 2019, 07:00

Non c'è l'innalzamento del limite di velocità sulle autostrade a tre corsie, né il divieto di fumo alla guida e neanche la possibilità per le bici di andare contromano. In compenso arriva una stretta per chi non rispetta le regole con aumenti anche pesanti di multe e decurtazioni di punti della patente. Il testo base sul codice della strada è finalmente pronto ed è stato inviato a tutti i gruppi parlamentari. Dovrebbe arrivare nell'Aula di Montecitorio il prossimo mese e intanto la prossima settimana nella Commissione Trasporti dovrebbero arrivare le indicazioni del governo contenute nella legge delega.