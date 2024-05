Il lungo applauso dei ministri riuniti intorno al tavolo rotondo di Palazzo Chigi a sigillo di una «giornata storica». L’esultanza della premier Giorgia Meloni per «un risultato epocale», il pensiero commosso di Antonio Tajani a Silvio Berlusconi, «si corona un suo sogno». E insieme la protesta che monta dalle opposizioni e dalla magistratura associata contro una riforma che «esprime la chiara intenzione di attuare un controllo della politica sulla magistratura», tuona l’Associazione nazionale magistrati pronta a convocare una «mobilitazione generale». A Palazzo Chigi inizia così, in un turbinio di opposte reazioni, il gran giorno del governo sulla giustizia. La riforma della separazione delle carriere di pm e giudici ottiene il primo via libera in un Cdm lampo, di venti minuti. Eccola, la rivoluzione delle toghe promessa e mantenuta dal centrodestra, condensata in un disegno di legge di otto articoli a doppia firma Meloni-Nordio.

Un solco profondo, insormontabile per chi intraprende la carriera di inquirente e chi invece vuole indossare la veste del giudice ed emettere le sentenze. Stop ai vasi comunicanti, addio porte girevoli. Resteranno due binari paralleli. Faranno da contraltare due distinti Consigli superiori della magistratura, a cui però sarà sottratto il potere disciplinare, affidato a un’Alta Corte. Poi lo schiaffo alle correnti che dettano legge nella magistratura italiana: i trenta membri che comporranno i due Csm, venti togati, dieci laici, saranno tutti estratti a sorte.

LE REAZIONI

Giorgia Meloni ci mette la faccia, appare in telecamera - lo fa sempre più spesso, in questi giorni di vigilia elettorale europea - e mette il cappello sulla riforma a lungo sognata da Forza Italia che ora porta anche il suo nome: «Una riforma giusta, necessaria, storica». Taglia le parole con l’accetta, la premier. Convinta della decisione, «pensavano che non avremmo avuto il coraggio» e che la strada della riforma che cambia volto alla giustizia sarà ancora lunga e tortuosa, «le forze della conservazione si muoveranno contro di noi».

È uno sfogo corale nel governo, ora che il Ddl sulle toghe ha avuto un primo semaforo verde. Carlo Nordio, il Guardasigilli che la toga ha indossato a lungo, si aggiunge alla climax retorica, applaude la sua «riforma epocale» che ridisegna da cima a fondo il Csm, il vero centro di potere della magistratura italiana macchiato negli anni, affonda il Guardasigilli, dalla «degenerazione correntizia». I toni non sono quelli della grande riconciliazione. Tutt’altro. Ancora Meloni, in telecamera: «L'attuale meccanismo di composizione del Csm ha purtroppo creato un sistema dominato dalle correnti della magistratura, che ne ha minato la percezione di indipendenza e ha penalizzato quella stragrande maggioranza di magistrati che vogliono solo fare bene il loro lavoro, senza per questo doversi piegare alla logica delle dinamiche politiche o correntizie».

Né basta a calmare gli animi l’appello - più una speranza, in realtà assai flebile - del sottosegretario Alfredo Mantovano per scongiurare un referendum confermativo sul Ddl costituzionale. «Non va dato per scontato - dice l’uomo dei dossier a Palazzo Chigi, ex toga anche lui - se vale l’adesione alla sostanza che viene proposta e se vi sarà un confronto nel merito si potranno trovare punti di incontro».

Difficile immaginare larghe intese a sinistra a giudicare dalle trincee montate dalle opposizioni. Durissimo Giuseppe Conte: «La maggioranza vuole mettere la mordacchia alla magistratura, i magistrati sotto il potere esecutivo» tuona il presidente del Movimento Cinque Stelle. E dal Pd gli fa eco il capogruppo alla Camera Francesco Boccia: «Si materializza plasticamente il grande baratto della maggioranza sulla Costituzione tra autonomia, premierato e giustizia». È stato un parto travagliato, non c’è dubbio, quello che ha portato alla redazione di un testo riletto e riscritto mille volte prima di approdare in Cdm. Martedì il passaggio finale al Quirinale, la visita di Mantovano e Nordio dal capo dello Stato Sergio Mattarella con la consegna della riforma.

IL COLLE

Passaggio, questo, considerato ancora del tutto formale dal Colle. Al punto da far trapelare un certo «rammarico» per il clamore tributato alla vicenda. L’incontro tra tre giuristi come Mattarella, Nordio e Mantovano - che peraltro sarebbe stato chiesto con insistenza da questi ultimi due - non è quindi da considerarsi consustanziale né al “bollino” ipotizzato da alcuni né alla bocciatura immaginata da altri. Col risultato che al Quirinale c’è chi ha letto «un tentativo di indirizzarne l’attività» ventilando un giudizio preventivo. Si contesta cioè l’idea che possa essersi trattato di un confronto nel merito di un testo che rischia di riaccendere lo scontro tra poteri dello Stato, proprio quel che il presidente della Repubblica chiede da tempo di evitare. In ogni caso succede che dopo il passaggio al Quirinale, il testo della separazione delle carriere cambia.

Nella mattinata di ieri Nordio e Mantovano convocano a Palazzo Chigi una nuova riunione tecnica con i responsabili giustizia del centrodestra. Poche ore dopo, nella bozza finale, spunta una novità: il sorteggio dei membri laici del Csm. Fino a ieri mattina non era prevista nella bozza. Una qualche moral suasion del Quirinale sembra esserci stata e aver portato il governo a riservare ai laici che siedono a Palazzo dei Marescialli, dieci su trentatrè membri, lo stesso trattamento per i magistrati, anch’essi estratti a sorte fra le proteste unanimi della categoria. Un passo indietro deciso per venire incontro alle remore del Colle così come ai giudici in rivolta. E non è l’unico.

In conferenza stampa Nordio rivendica la scelta di non toccare l’obbligatorietà dell’azione penale dei pm, che una parte della maggioranza avrebbe voluto rendere discrezionale. Non basta a calmare gli animi e infatti è durissimo il comunicato della giunta direttiva dell’Anm: «È una riforma punitiva, valuteremo lo sciopero» fa sapere il presidente Giuseppe Santalucia. Si preannuncia una nuova tempesta tra governo e magistratura, dopo mesi di colpi incrociati. Migranti, Pnrr, riforme. E poi i casi giudiziari che hanno toccato il centrodestra, per ultimo il terremoto in Liguria, con l’arresto del governatore Giovanni Toti, sempre ricondotti più o meno esplicitamente dal governo a un disegno studiato delle toghe per mettere i bastoni fra le ruote a chi guida oggi il Paese.

La riforma delle carriere è solo l’ultima puntata di una serie che durerà a lungo. C’è il primo via libera promesso agli elettori, quanto basta per sventolare il vessillo prima delle urne europee, «finalmente ci sarà un processo giusto dove accusa e difesa hanno gli stessi poteri» esulta l’azzurro Tajani, anche lui in video. Ora il lungo iter in Parlamento, si partirà dalla Camera. All’orizzonte un referendum per chiamare il Paese tutto a dire sì o no, con una x, sulla rivoluzione delle toghe italiane.