Riforma prescrizione, duello sull'entrata in vigore: Salvini-Di Maio, ormai è gelo

Venerdì 9 Novembre 2018, 07:00

La maionese è ormai impazzita e la costante aggiunta di ingredienti non fa che precipitare quella emulsione mancata tra M5S e Lega che avrebbe dovuto produrre il contratto di governo. Quei fogli, arrotolati su se stessi, vengono ormai usati come un'arma contundente da Di Maio e Salvini che faticano a trovare intese su tutto. Dalla scalettatura delle misure previste nella legge di Bilancio, alla riforma della prescrizione. Dalla Tav alle nomine da completare in Rai e altrove. Un accumularsi di temi e tensioni che il presidente del Consiglio fatica a gestire ora che i suoi due vice di fatto faticano a parlarsi.