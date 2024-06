Rissa alla Camera, Iezzi sospeso 15 giorni e Donno 4: tutte le sanzioni per i "protagonisti" dello scontro in Aula

L'ufficio di presidenza della Camera ha votato le sanzioni per i deputati coinvolti nella rissa di ieri nell'Aula di Montecitorio. Per il deputato della Lega Igor Iezzi è stato deciso il massimo della sanzione: 15 giorni di sospensione.

Le altre "squalifiche"

Sette giorni di sospensione per i deputati di FdI Mollicone, Cangiano e Amich, per il leghista Furgiuele e per il deputato del Pd Stumpo. Donno del M5s riceve una sospensione di 4 giorni. Sospesi per tre giorni il dem Amendola e Candiani della Lega. Due giorni di sospensione erogati a Scotto e Stefanazzi del Pd.

Il voto sulle sanzioni

Secondo quanto si apprende il voto in Ufficio di Presidenza sulle sanzioni per gli scontri di ieri in Aula è finito 10 a 7: a favore della decisione hanno votato anche Roberto Giachetti e Benedetto Della Vedova.