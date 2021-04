Roberto Speranza, il ministro della Salute nel mirino di pezzi della maggioranza: ma lui resiste all'ipotesi dimissioni

Il caso Speranza - che come ministro potrebbe essere dimissionato, anche se Palazzo Chigi smentisce - si inserisce in un contesto generale che vede il titolare della Sanità al centro degli attacchi di Salvini («Vede sempre e solo rosso»), delle critiche di Giorgia Meloni ma anche nel Pd non mancano quelli che imputano all’esponente di Articolo Uno rigidità ed errori. Non a caso il leader del suo partito, Bersani, nei giorni scorsi è dovuto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati