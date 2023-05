​La ministra Roccella contestata al Salone del Libro da un gruppo di attiviste. Il centrodestra: «​Atto antidemocratico»

Dalla fiera della fertilità di Milano al Salone del Libro di Torino i temi del corpo delle donne, dell'aborto, dell'utero in affitto e della famiglia provocano proteste e polemiche politiche. Con la ministra della Famiglia Eugenia Roccella contestata a Torino dalle femministe di 'Non una di meno' e da 'Extiction Rebellion' proprio nelle stesse ore in cui a Milano ha aperto le porte al pubblico, tra proteste bipartisan, 'Wish for a Baby' la fiera della fertilità, la prima in Italia di questo tipo. A mobilitarsi questa mattina nel capoluogo lombardo sotto la pioggia, a pochi metri da dove si svolge l'evento, sono stati Lega e Fratelli d'Italia ma anche le associazioni di femministe e quelle in difesa della famiglia, tutti contrari alla fiera che, secondo loro, pubblicizzerebbe, anche se non in maniera diretta, l'utero in affitto che in Italia è vietato.

La ministra Roccella contestata

Al Salone del Libro di Torino la ministra alla Famiglia Eugenia Roccella è stata duramente contestata al grido di 'sul mio corpo decido io' e 'fuori lo Stato dalle mie mutande', in riferimento al diritto all'aborto.

Le reazioni

Il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia, ha parlato di contestazione legittima in democrazia e ha invitato le due parti a trovare un modo di dialogare tra loro ma è stato a sua volta contestato dalla deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che gli ha urlato, «vergogna, come fai a dire che questa è una manifestazione pacifica?». Lagioia «sta gestendo male la presenza di persone che non la pensano come lui - ha concluso Montaruli - e noi faremo il rullo dei tamburi quando se ne andrà». Dopo ore di stallo a causa delle proteste è saltata la presentazione del libro della ministra a cui sono arrivati molteplici attestati di solidarietà come quello del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano secondo cui «è inaccettabile e gravissimo l'atto di intolleranza avvenuto al Salone del Libro». «Massima solidarietà» anche da parte del ministro del Made in Italy Adolfo Urso perché a Roccella «è stato impedito di esprimere il proprio pensiero in quello che dovrebbe essere il luogo che esalta la libertà di espressione». Secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa «ci troviamo di fronte all'ennesimo atto antidemocratico». Per Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, si è trattato di «un episodio di squadrismo». Solidarietà alla ministra anche dalla Lega, «il nostro governo non si fa intimidire e va avanti».

Gli attivisti

Sono venti gli attivisti del movimento ambientalista e del collettivo femminista che sono stati riconosciuti e denunciati dalla Digos di Torino per violenza privata per la contestazione che di fatto ha bloccato la presentazione del libro. E mentre a Torino c'era la protesta contro Roccella, a Roma in difesa della famiglia, della vita, contro l'aborto e l'utero in affitto sono scesi in piazza gli attivisti del movimento Pro Life, famiglie, cittadini ma anche sacerdoti e suore, nella manifestazione dal titolo 'Scegliamo la vità. In corteo si sono visti cartelli come 'Aborto uguale bimbi e bimbe mortì, 'Meglio in braccio che sulla coscienzà, 'Abolire la 194'.