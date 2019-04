Rifiuti, pressing Raggi sull'ex ad Ama: «Roma è fuori controllo, cambia i conti»

«Tu mi devi dare una mano Lorenzo, tu non mi stai aiutando. Io ho la città praticamente fuori controllo, i sindacati che fanno quel cazzo che vogliono». Lo afferma il sindaco di Roma, Virginia Raggi, parlando il 26 novembre scorso con l'ex presidente ed ad di Ama, Lorenzo Bagnacani. L'audio è allegato all'esposto presentato da Bagnacani relativo alle pressioni ricevute per modificare il bilancio della municipalizzata dei rifiuti. Alle parole della sindaca, l'ex numero uno della municipalizzata ribatte: «dobbiamo tenere presente che per darci una mano non possiamo fare quello che non è possibile».



La sindaca risponde: «Fattelo dire dal collegio sindacale. Se tu provi a modificare il tuo progetto di bilancio sulla scorta di quella che è una contestazione che secondo noi è analitica, secondo voi è generica non importa: provi a fare una bozza di modifica dal tuo progetto fattelo dire dal collegio che non è...che non si può fare perché generica a quel punto apriamo un contenzioso...non mi stai dando neanche un cazzo di appiglio Lorenzo...che devo fare? Come faccio?», conclude la sindaca.

«Devi modificare il bilancio come chiede il socio. Tu lo devi cambiare comunque, anche se ti dicono che la Luna è piatta».

LA REPLICA DEL CAMPIDOGLIO

«Non s'è stata nessuna pressione ma la semplice applicazione delle norme, il bilancio proposto da Bagnacani violava le norme e avrebbe garantito premi a ad e dirigenti». Così il Campidoglio sull'esposto dell'ex manager Ama Lorenzo Bagnacani nel quale denuncia pressioni da parte della sindaca sul bilancio della municipalizzata.



«Il Bilancio di Ama proposto dall'ex ad Lorenzo Bagnacani non poteva essere approvato dal socio Roma Capitale e, quindi, dalla Giunta -precisa il Campidoglio- Il ragioniere generale, il direttore generale, il segretario generale, l'assessore al Bilancio e tutti i dipartimenti competenti hanno certificato l'assoluta mancanza di possibilità di riconoscere il credito inserito nel progetto di bilancio caldeggiato dall'ex ad».



Inoltre «si sottolinea che più volte nel corso dello scorso anno Roma Capitale ha sollecitato la revisione del progetto di bilancio e delle voci segnalate dagli organi preposti e dal collegio dei revisori dei conti della stessa Ama». Il Campidoglio sottolinea che «l'approvazione di quel bilancio non avrebbe rispettato la legge e avrebbe condotto al pagamento di premi per lo stesso ad, i dirigenti e i dipendenti».