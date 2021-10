Roma, ballottaggio: com'è andato il confronto tv tra Gualtieri e Michetti? Né ideologia, né attacchi personali, candidati sono rimasti sul merito

Ecco il primo dei tre duelli finali, ma più che un combattimento sembra un incontro all'insegna della bonaccia tra Michetti e Gualtieri. Ma la bonaccia stavolta va assunta come un'espressione positiva. Nel senso che i due non si accapigliano, evitano in nome del fair play gli attacchi personali o ideologici, non si combattono a colpi di fascismo, comunismo e altre anticaglie. E magari non sarà sexy la reciproca insistenza sulle cose concrete...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati