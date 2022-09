Expo 2030, Roma consegna la candidatura ufficiale a Parigi. Gualtieri: «Tutti uniti». La lettera di Mattarella

Parte la corsa di Roma per l'Expo 2030. Il Comitato promotore di Expo Roma 2030 ha consegnato oggi a Parigi al Segretario generale del BIE (Bureau International des Expositions), Dimitri Kerkentzes, il dossier di candidatura della capitale per l'Expo del 2030. Nel novembre del 2023 è previsto il voto finale dei 170 membri del Bie. In quella fase si saprà chi ospiterà ufficialmente la manifestazione.

«Oggi abbiamo consegnato al BIE una lettera di presentazione del presidente Mattarella, il suo endorsement. È il cappello complessivo di tutta questa operazione per l'unità nazionale che egli rappresenta»: lo ha detto a Parigi, dopo la presentazione della candidatura di Roma per Expo 2030, il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri.

L'endorsement del Capo dello Stato - «L'esposizione del 2030, che coinciderà non soltanto con le celebrazioni del centenario del Bie ma anche con il compimento, che cadrà proprio quell'anno - dell'Agenda per lo Sviluppo onusiana, ha un valore altamente simbolico», si legge nel messaggio del presidente Sergio Mattarella. «Oggi l'ex non deve essere semplicemente un evento che c'è e poi finisce ma qualcosa che lascia un'eredità profonda», ha spiegato Gualtieri.

«Il progetto è stato molto ben accolto, da parte del Bie questo genere di presentazione e di impostazione è stata apprezzata». Lo ha detto il presidente del Comitato promotore Expo Roma 2030, Giampiero Massolo dopo la consegna al Bie del dossier della candidatura di Roma all' Expo 2030. Il progetto di Roma è una Expo che «include, che dà ad ogni paese la possibilità a mostrare quel che di meglio può fare nel settore della rigenerazione urbana, nel rapporto tra persone e territori». E lo «fa con un'attenzione particolare ai paesi in via di sviluppo, ai paesi più poveri, che non sempre hanno avuto un adeguato diritto di cittadinanza all'interno di questo genere di manifestazioni». Massolo ha sottolineato «l'approccio nuovo» del progetto. «Ci sono state Expo che fin dall'inizio sono partite dicendo "dopo non resterà nulla". Qui dopo resterà un recupero concreto di un amplio quadrante della città alla città. È un progetto che potrà andare avanti in ogni caso, qui ci sono delle idee forti per Roma».

La candidatura di Roma per Expo 2030 sarà sostenuta da tutte le forze politiche anche se il governo cambierà: lo ha assicurato oggi a Parigi, dopo aver consegnato il dossier della capitale italiana al BIE, il comitato promotore. Per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, «sull' Expo, l'Italia è unita, qualsiasi scenario rimarrà condiviso e sostenuto da tutti». Il sindaco ha ringraziato il sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha portato il sostegno del governo: «non è un tema da campagna elettorale - ha detto Di Stefano - l' Expo farà da ponte fra i governi». Il «messaggio» della candidatura di Roma a Expo 2030 è legato al fatto che l'Italia vuole avere una maggiore «centralità» all'interno di organismo come il Bureau International des Exposition (Bie), di cui è «sponsor storico». Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, dopo al presentazione del dossier di candidatura. «Questo non è un tema da campagna elettorale», ha poi aggiunto Di Stefano.

Con Expo ci sarà il «completamento e la rigenerazione del sito delle Vele di Calatrava, un percorso che abbiamo già intrapreso e che già nel Giubileo avrà una tappa importante intermedia. Si tratta di mettere mano a una incredibile incompiuta di questa città, un grande capolavoro di architettura mai completato e trasformato in un rudere. Poche cose più di questa danno il senso di cosa significa rigenerare», ha detto il primo cittadino Gualtieri dopo aver consegnato al Bie il dossier della candidatura di Roma all' Expo 2030.

Le dossier de candidature de l’Italie pour l’organisation de l’Exposition Universelle 2030 à Rome a été déposé au BIE. Il a été transmis au Secrétaire Général du BIE, Dimitri S. Kerkentzes, par le maire de Rome, M. Roberto Gualtieri pic.twitter.com/fTKZ5CSJRa — BIE (@bieparis) September 7, 2022

A presentare il documento, ed illustrarlo successivamente ai giornalisti, il presidente del Comitato, Giampiero Massolo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e - in rappresentanza del governo - il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano.

Cosa c'è nel dossier presentato oggi a Parigi? Il volume presentato oggi, che conta 618 pagine, è diviso in 21 capitoli, di cui 14 obbligatori e 7 aggiuntivi.

Italy’s proposed theme for #Expo2030 in Rome, “The Horizontal City: Urban Regeneration and Civil Society”, stems from the city’s longstanding “excellence” in fostering innovation & bringing people together, BIE Delegates are told #BIE170 pic.twitter.com/8PrVsUhmpZ — BIE (@bieparis) June 21, 2022

Il dossier, ha riferito il Comitato, è stato «ben accolto» dal BIE, al quale sono giunte le candidature anche di Riad (Arabia Saudita), Odessa (Ucraina) e Busan (Corea Sud).

