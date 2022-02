Roma, Gualtieri nominato commissario del Giubileo 2025

Sarà il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a gestire gli interventi e i lavori per il Giubileo che si svolgerà nel 2025 nella Capitale. Il Consiglio dei ministri, nella riunione odierna, ha infatti nominato il primo cittadino Gualtieri «commissario straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 nella città di Roma».

Ringrazio il Presidente Draghi e il CdM per la nomina a Commissario straordinario per #Giubileo2025. Metterò tutto il mio impegno affinché #Roma arrivi a questo grande evento spirituale come una capitale più moderna e vivibile pronta ad accogliere milioni di pellegrini e turisti. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) January 31, 2022

