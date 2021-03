M5S, si dimette a Roma la compagna di Lemmetti, assunta all'Urbanistica. Il ruolo di Virginia Raggi

«La sottoscritta comunica di rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro con Roma Capitale con effetto immediato. Firmato Silvia Di Manno, libraia di Viareggio e soprattutto compagna dell'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, finita nel mirino dopo che le era stato affidato un incarico (stipendio 26mila euro) nello staff di Luca Montuori, titolare dell'urbanistica. Una scelta in chiaro conflitto d'interessi, che ha fatto non poco imbufalire la sindaca Virginia Raggi.

Roma, parentopoli in Campidoglio. Ira di Raggi: via la partner dell'assessore Lemmetti

La Di Manno ha mandato la mail di dimissioni alle 13.31, dopo una mattinata nella quale in Campidoglio si erano susseguite voci anche di un "licenziamento" del fidanzato, cioè l'assessore Lemmetti. Ventiquattr'ore la sindaca - che si è detta all'oscuro dell'operazione - era stata chiara con lui: o la sua compagna si dimetteva oppure il comune avrebbe ritirato la delibera di assunzione. In un primo tempo Lemmetti avrebbe provato a resistere all'aut aut e avrebbe difeso la sua fidanzata.

Ieri, a ora di pranzo, l'epilogo di questa vicenda che ha creato imbarazzi in maggioranza e ha fatto molto infuriare la sindaca. «Sulla trasparenza - avrebbe detto in queste ore al suo staff - qui non si scherza, non guardiamo in faccia a nessuno». Anche all'assessore più potente della giunta.

