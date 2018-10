Roma, sit in in Campidoglio per dire no al degrado: «Raggi, ora dimettiti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Ottobre 2018, 08:00

«L'ho votata ma me ne pento, perdonatemi se potete». Il manifestante sulla sessantina regge al collo un foglio scritto con il pennarello nero imbustato nella plastica. Rivela un pensiero piuttosto diffuso fra i cinquemila manifestanti di ieri accorsi in piazza del Campidoglio per Roma dice basta.Con picchi anche più alti nei momenti di maggiore afflusso quando non si riesce nemmeno a risalire la scalinata e la folla è percorsa dai cori rivolti alla sindaca: «Dimissioni! Te ne vai o no? A casa!». La Roma che ha detto basta ieri era stata radunata online contro il degrado e contro l'amministrazione M5S guidata da Virginia Raggi. Bandiere e simboli di partito erano categoricamente banditi. C'erano solo vessilli tricolore ed europei. Ma c'è un minimo comun denominatore in questa folla di ceto medio riflessivo che si carica i bimbi sulle spalle sabato mattina e si addobba, si fa per dire, con pezzi di rete arancione da cantiere per protestare contro l'eterno work not in progress della Capitale.