Sindaco Roma, pressing di Giorgia Meloni e Forza Italia si avvicina a Michetti. Salvini: io aspetto martedì

Martedì si chiude per Roma. È quanto hanno promesso tutti i leader del centrodestra che continuano nel lavoro di casting' per trovare chi sfiderà nella Capitale Raggi, Gualtieri e Calenda. E la pista più battuta al momento sembra essere quella che porta alla candidatura dell'avvocato Michetti che ieri ha incontrato sia Salvini che Tajani, come già fatto peraltro anche con il giudice Matone.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati