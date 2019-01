Roma, Raggi su Atac: «Azienda resta pubblica: ok dei creditori al piano di salvataggio»

« Atac rinasce. Ok dei creditori al piano di Roma Capitale per il salvataggio della più grande azienda europea pubblica di trasporti. Atac resta dei cittadini. Presto in arrivo 600 nuovi bus e lavori metro. Salviamo 11 mila posti di lavoro. Conti in regola, multe a chi non paga biglietti e rilancio del trasporto pubblico». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta l'ok dei creditori al piano di concordato per Atac, la strada scelta per risanare la municipalizzata dei trasporti di Roma.

Mercoledì 9 Gennaio 2019, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2019 12:59

Dopo venti giorni di assemblea, i creditori di Atac hanno dato formalmente il via al concordato, come aveva anticipato Il Messaggero domenica scorsa. La più grande partecipata dei trasporti d'Italia scaccia l'incubo della bancarotta.