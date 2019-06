Domenica 30 Giugno 2019, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 09:00

Rifiuti ancora per strada, alcune zone che erano state liberate da Ama vedono drammaticamente ritornare i cumuli di spazzatura (esempio campione, la Cassia). E dalle regioni a cui Roma vorrebbe chiedere aiuto arrivano solo dei no. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, è molto preoccupato e ha deciso di anticipare la convocazione della cabina di regia con Roma Capitale, Regione Lazio e Prefettura. Inizialmente la riunione era prevista per il 9 luglio, Costa ha capito che non c'è tempo da perdere e indicherà la...