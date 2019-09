Roma, caos rifiuti, Raggi ammette: «Problmeni igienici a scuola»

«QUESTIONE URGENTE»

Raggi sa che la questione è «urgente» e ha risposto all'Autorità dell'Infanzia, manifestando «la totale disponibilità - si legge nella missiva firmata il 24 settembre - a partecipare a un Tavolo dove si affrontino tematiche urgenti concernenti gli Istituti scolastici, le criticità igieniche e la ricerca di soluzioni al problema». La sindaca, a parole, sostiene di essere pienamente consapevole della delicatezza della situazione: «Il tema - c'è scritto ancora nella lettera - è così rilevante che Ama ha già attuato un piano straordinario rivolto ai siti sensibili, nell'intento di porre soluzione proprio a quanto segnalato dalla stampa e dai cittadini, nonché da Lei evidenziato». Ad affiancare gli operatori della municipalizzata, spediti (stando almeno agli annunci) nei paraggi di 400 scuole di ogni ordine e grado con tanto di ramazze e auto-compattatori, ci sono i detenuti, ricorda Raggi. Tutti formati per lavorare «ad un piano rivolto proprio alle scuole, avente a tema la sicurezza e la manutenzione del verde, con l'Ama impegnata a supporto della pulizia delle aree poste in prossimità degli istituti scolastici». Ma i risultati, a quanto pare, non si vedono. Lo sforzo non basta, a giudicare dalla situazione di strade e marciapiedi a due passi dai portoni degli istituti, dalla Balduina alla Casilina. Per questo l'Autorità rimane in allerta.



LA MUNICIPALIZZATA

Dopo il Campidoglio, servirebbe l'ok di Ama e Regione. Da nessuno dei due enti però è arrivata una risposta al Garante. Marzetti difatti protesta: «Sono sincero: apprezzo la volontà della sindaca di partecipare al Tavolo per le scuole, la lettera dimostra sensibilità verso i bambini. La stessa sensibilità che mi aspetto dai vertici dell'Ama e della Regione». Perché, conclude il garante dell'Infanzia, «quando si tratta dei nostri figli, sarebbe importante che le istituzioni collaborassero al di là degli individualismi e delle ragioni di parte».

