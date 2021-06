Sindaco Roma, sfida all'ultimo voto: una lista con Calenda, sette con Gualtieri

Sei liste a sostegno di Enrico Michetti, sette per il centrosinistra, tre per Virginia Raggi, più quella a sostegno di Carlo Calenda, che sarà presente in tutti i 15 Municipi con la sua squadra, senza simboli di partito. Alle elezioni per il Campidoglio mancano circa quattro mesi, ma iniziano a delinearsi gli eserciti di candidati consiglieri (48 per ogni elenco) che affiancheranno i principali candidati in lizza per diventare il prossimo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati