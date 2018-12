Alla Romania la presidenza dell'Ue: Juncker perplesso, scoppia la polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 31 Dicembre 2018, 10:00

I sei mesi più impegnativi dell'Unione europea tra gestione della Brexit il 29 marzo, definizione del bilancio pluriennale fino al 2027, elezioni con il braccio di ferro tra sovranisti e europeisti il 26 maggio, e lo scontro in atto fra i Paesi nordici e il gruppo dei 4 di Visegrad anti-migranti, parte domani sotto la presidenza di turno di uno dei Paesi più fragili e divisi, per di più in polemica con Bruxelles sul tema neanche da poco dello Stato di diritto: la Romania.Di cattivo auspicio l'intervista concessa ai media tedeschi dal presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, lussemburghese del Ppe, che pur riconoscendone la preparazione tecnica, dubita che il governo di Bucarest abbia «compreso appieno cosa significhi presiedere i Paesi dell'Unione, l'azione prudente richiede la volontà di ascoltare gli altri e di mettere le proprie preoccupazioni al secondo posto».